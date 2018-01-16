Sharp Aquos S3 покажут совсем скоро

Появились первые официальные изображения мобильного телефона Sharp Aquos S3, который получил дизайн без рамок. На самом же деле рамки есть, они достаточно приличные и если вы думали, что гаджет реально будет без рамок справа и слева, то сильно ошибались. Уже на фотографиях видно, что снизу имеется приличная панель из черного материала, которая позволит вам положить палец на клавишу Home, держать гаджет одной рукой и все в таком духе. Стоит понимать, что компания Sharp была инновационной в сфере дизайна мобильных телефонов года два назад, когда показывала дерзкие варианты своих гаджетов. Сейчас уже каждый второй делает такой дизайн, а компания так и не сдвинулась с места. Ждем релиза гаджета, но есть ощущение, что он вообще не удивил. Жаль, хотелось бы от компании получить что-то крутое.