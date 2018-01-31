Sharp S3 стоит слишком дорого

Официально представлен мобильный телефон Sharp S3, который прямо из коробки работает на операционной системе Android 8.0 Oreo, у него IGZO дисплей и защита от влаги и пыли. За производительность мобильного телефона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 430, это модель среднего уровня с большим уклоном на бюджетный класс, поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 3 гигабайта, чего вам точно хватит для всех современных приложений и игрушек. Встроенной памяти у смартфона 32 гигабайта, для хранения личного контента должно хватить, остальные характеристики не так интересны - диагональ дисплея 5 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек, матрица отличная, но сам дисплей весьма компактный и если сравнить его с 6-дюймовыми решениями, то вообще печально становится. Ценник - 300 долларов.