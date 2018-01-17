Sharp готовит OLED дисплем

Пока у компании Sharp дела на рынке смартфонов идут не очень хорошо, производитель преуспевает в других отраслях - вот появилась новость о том, что производитель хочет выпускать OLED-дисплеи для смартфонов и уже может массово этим заниматься. Пока что это не совсем официальная информация, так как никто не смог подтвердить или опровергнуть возможность компании на массовый выпуск дисплеев этого типа компанией Sharp. С другой стороны, ранее производитель показывал себя с наилучшей стороны и если другие компании, вроде титанов рынка, закажут у Sharp партию своих флагманов, то вскоре на рынке появится еще один сильный игрок. Хотя, OLED дисплеи что-то в этом году не порадовали, они выгорают и отдают зеленым цветом, что не совсем приятно, да и стоимость у них немного выше своих более популярных конкурентов.