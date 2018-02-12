Sharp показала Aquos S3

Только мы говорили о любви китайских компаний к копированию яблочного дизайна, как японская Sharp показала свой смартфон Aquos S3. Это достаточно интересная новинка, которая смотрится стильно и хотя дизайн явно подойдет не всем, некоторые особенности вам точно понравятся. К примеру, в верхней части дисплея имеется вставка, напоминающая планку iPhone X, которая уместила на себе камеры и сенсоры. Это выглядит не очень привлекательно, но без этого элемента дизайна смартфон остался бы без фронтальной камеры вовсе, что не очень прикольно. Тыльная панель тоже выполнена из стекла, выглядит очень круто и дорого, но так же круто бьется и стоит ремонт панели бешеных денег. Остаётся только надеяться, что разработчики знают свое дело и сделают продукт интересным и привлекательным для покупателя.