Sharp представила смартфон Sense8 с отличным дисплеем

Сегодня компания Sharp официально представила относительно доступный смартфон Sense8, который появился на рынке по цене в 62 150 японских йен (для примера, Pixel 7a стоит 62 700 йен). Согласно информации от представителей компании Sharp, этот смартфон был разработан в первую очередь для двух целей — хорошей и простой в использовании камеры, а также длительного времени работы от аккумулятора. Для реализации приличного времени автономной работы компания задействовала аккумуляторную батарею на 5000 мАч (по сравнению с 4570 мАч в Sense7), что очень достойно для смартфона, который весит всего 159 грамм. Отлично у смартфона и с дисплеем — здесь установлена 6,1-дюймовая OLED-панель IGZO с разрешением 1080x2432 пикселя с поддержкой переменной частоты обновления от 1 до 90 Гц.

Более того, смартфон поддерживает технологию чередования чёрных кадров — в компании считают, что благодаря этому можно считать, что у смартфона частота обновления составляет 180 Гц. Максимальная яркость составляет 1300 нит, что вполне соответствует современным технологиям и уровню рынка, но нужно понимать, что это, скорее всего, пиковое значение в автоматическом режиме. Еще одним улучшением по сравнению с предшественником является процессор Snapdragon 6 Gen 1, который, согласно данным Sharp, предоставляет прирост производительности в 36% по сравнению с чипом Snapdragon 695, установленным в Sense7. Очень занятный смартфон, который явно заслуживает внимания.
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