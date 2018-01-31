Sharp представила защищённый смартфон среднего уровня S3

Компания Sharp представила смартфон Sharp S3 с экраном IGZO и защитой от влаги. Гаджет получил 5-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 точек. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 430, который объединяет восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. В тыльной части корпуса установлена 13,1-мегапиксельная камера со вспышкой. Разрешение фронтальной камеры — 5 млн пикселей. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 2700 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8 Oreo. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. Стоимость новинки Sharp S3 составит около 300 долларов США.