Широкоформатный смартфон OSTA O1 Pro показали на фото

В сеть утекла фотография широкоформатного смартфона OSTA O1 Pro, который будет представлен 20 ноября в Китае. Производством данного устройства занимается OSTA – новый суббренд компании Huawei. Судя по сравнительному снимку, новинка очень похожа не недавний хит HUAWEI Pura X View, но с двумя модулями основной камеры вместо трех. Также отметим черную расцветку корпуса. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, аппарат получит 6,39-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1,5K и соотношением сторон 16:9,5, 5-нанометровую однокристальную систему Kirin 9030S с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Maleoon 935F, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти.