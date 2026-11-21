Широкоформатный смартфон OSTA O1 Pro раскупили за три часа

Бренд Huawei Starlight отчитался о первых успехах смартфона OSTA O1 Pro, который был представлен вчера в Китае. Утверждается, что за три часа продаж конфигурация с 16 ГБ ОЗУ полностью распродана, а версия с 12 ГБ оперативной памяти доступна только в некоторых магазинах. Huawei намерена продать устройств нового бренда на 10 миллиардов долларов в течение трёх лет. Стратегическим партнером компании выступила местная торговая площадка JD.com.

Напомним, что OSTA O1 Pro имеет в своем оснащении 6,39-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления и соотношением сторон 16:9,5, 5-нанометровую платформу Kirin 9030S с максимальной частотой 2,7 ГГц и графикой Maleoon 935F, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, основную камеру с модулями на 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,28 дюйма с технологией RYYB) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим приближением), аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку 66-Вт проводной и беспроводной зарядок, корпус толщиной 6,68 мм и массой 200 граммов, а также боковой сканер отпечатков пальцев.