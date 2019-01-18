швейцарские часы Alp Concept Concept Black стоимостью 350 000 долларов

Швейцарская часовая компания H. Moser & Cie представила швейцарские часы Alp Concept Concept Black - механические часы, которые еще раз подчеркивают дизайн Apple, но они не имеют стрелок и циферблата - единственное, что находится на передней панели, - это механизм с парящим турбийоном, который противодействует эффектам гравитации.

Если вы хотите отрегулировать время, вы должны вытащить заводную головку, чтобы увидеть индикаторы, указывающие на время. По словам Х. Мозера, это попытка вернуться к корням часового дела. Это означает, что часы заняли свое «законное место» в качестве хронометриста, а не «умного» устройства, которое тратит время на отображение уведомлений. Сочетание платинового корпуса, уникальной конструкции устанавливают его цену в 350 000 долларов.