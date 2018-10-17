Швейцарские смарт часы Montblanc Summit 2

Montblanc Summit 2 являются первыми смарт часами с процессором Snapdragon Wear 3100. Дизайн часов вдохновлен хронографом 1848 года. Montblanc Summit 2 оснащен 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 x 390 пикселей. Часы имеют 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, чем у большинства устройств Wear OS. Швейцарский изготовитель часов использовал традиционное мастерство для изготовления корпуса из стали или титана, сапфирового стекла и покрытия из «алмазоподобного углерода».

Montblanc предлагает выбор из 11 сменных ремней (телячьей кожи, стали, резины и нейлона). Часы весом 62 г без ремня и имеют толщину 14,3 мм. Задняя часть выполнена из стекла, стали и смолы и оснащена оптическим датчиком сердечного ритма и штифтами для зарядки.

Встроенное приложение Travel Info предоставит вам важные детали (местная валюта, типичные тарифы на такси, простые фразы и т. д.). Стоимость Montblanc Summit 2 будет начинаться с 995 долларов за стальной корпус, и за титановый корпус вам придется выложить 1095 долларов.