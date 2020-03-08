SilentiumPC представил корпус Astrum AT6V EVO TG ARGB

SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB старшая модель версии Astrum AT6V TB. Корпус оснащен двухкамерной внутренней структурой Natissis.

Корпус Astrum AT6V EVO TG ARGB позволяет установить материнские платы форм-фактора E-ATX, ATX, mATX и Mini-ITX. Максимальная длина видеокарты 360 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 162 мм. До 360 мм радиаторы систем жидкостного охлаждения.

Боковая панель выполнена из закаленного стекла с светодиодами RGB по краям. Корпус оснащен пылевыми фильтрами. Внутри корпуса установлены четыре 120 мм вентилятора с RGB подсветкой.

Стоимость данного корпуса 95 евро.