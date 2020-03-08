SilentiumPC представил корпус Astrum AT6V EVO TG ARGB

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB; [78]
SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB старшая модель версии Astrum AT6V TB. Корпус оснащен двухкамерной внутренней структурой Natissis.

Корпус Astrum AT6V EVO TG ARGB позволяет установить материнские платы форм-фактора E-ATX, ATX, mATX и Mini-ITX. Максимальная длина видеокарты 360 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 162 мм. До 360 мм радиаторы систем жидкостного охлаждения.

Боковая панель выполнена из закаленного стекла с светодиодами RGB по краям. Корпус оснащен пылевыми фильтрами. Внутри корпуса установлены четыре 120 мм вентилятора с RGB подсветкой.

Стоимость данного корпуса 95 евро.

Комментарии и отзывы SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB
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