SilentiumPC Signum SG1 вышел в пяти вариантах

Разработчики корпуса SilentiumPC Signum SG1 решили, что просто выпустить новую модель слишком просто и они выпустили сразу пять вариантов своей новинки. Конечно, мы все понимаем, что нужно пользователю давать возможность выбирать ту модель, что его интересует больше всего. Вот только разобраться в наименованиях этих моделей очень трудно даже профессионалу — у одной есть стеклянная панель, у другой их сразу две, у третьей модели на фронтальной стороне цельная пластина, а у четвертой в виде сетки. Это очень странное решение, но в целом для покупателя со знанием темы это неплохой такой вариант подобрать более оптимальную модель. Будем надеяться, что вскоре новинку отправят нам в страну и можно будет посмотреть на стоимость.