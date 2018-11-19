SilentiumPC представила компьютерный корпус Regnum RG1 TG Pure Black в черном цвете

Представлен ПК-корпус SilentiumPC Regnum RG1 TG Pure Black в черном цвете стоимостью в 40 евро. Сообщается о применении материнских плат типоразмера ATX и Micro-ATX. Внутри можно задействовать до шести 120-миллиметровых вентиляторов, есть два отсека для 5,25-дюймовых устройств, а также место для семи карт расширения. Габариты устройства составляют: 447 * 199 * 443 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. В продажу на европейском рынке новинка поступит уже в ближайшее время.