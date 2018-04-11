SilentiumPC выпускает корпус Armis AR7 (TG RGB)

SilentiumPC выпускает шасси Armis AR7. Доступен с традиционными черными, сплошными панелями или окнами из закаленного стекла, он также имеет RGB освещение. Эта вместительная Full-Tower башня, умело сочетает в себе минималистичный стиль и функциональность.С охлаждением, являющимся основным фокусом, передние вентиляционные отверстия были специально спроектированы таким образом, чтобы обеспечить большой объем потока воздуха. Для простоты обслуживания вентиляционные отверстия покрыты пылевыми фильтрами. Уникальной особенностью является удобная панель ввода / вывода, которая может быть перемещена сверху вниз для удобного доступа к USB / аудио портам и переключателям вентилятора / освещения. Помимо двух светодиодных полос и вентилятора с подсветкой, Armis AR7 TG RGB также предлагает возможность монтировать GPU вертикально для демонстрации графической карты.Оба варианта будут доступны в середине апреля по скромным ценам 69/89 € вкл. НДС соответственно. Версия ODD-less будет следовать в третьем квартале .