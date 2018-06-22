SilverStone Lucid LD01 полностью из стекла

В последнее время производители компьютерных корпусов прямо сошли с ума — они активно выпускают варианты, в которых стекла уже больше, чем металла. Например, представлен корпус SilverStone Lucid LD01. Он довольно интересно выглядит и в нем ваши комплектующие будут смотреться круто, но нужно понимать, что его со всех сторон закрывает стекло. То есть, воздух не будет проходить через фронтальную панель, так как вентиляторам просто не будет откуда этот воздух брать. Боковые панели тоже крепко установлены на креплении, ничего в щели не попадает. Получается очень крутое и стильное решение, в котором не будет нормального продува воздухом. Это проблема, если вы собираете компьютер на процессоре с разгоном и хотите от видеокарты получить максимум возможностей. Будем надеяться, что цена будет адекватной.