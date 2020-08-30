Компания SilverStone обновила корпус SUGO 14. Несмотря на свои размеры корпус позволяет установить мощное железо.

Корпус SUGO 14 поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX или Mini-DTX. SUGO 14 позволяет установить радиаторы жидкостного охлаждения размером 240 мм. Длина видеокарты 330 мм. Максимальная высота воздушного кулера составляет 182 мм.

В корпусе есть предустановленный вентилятор размером 120 мм, можно установить еще один на 140 мм. Расположение блока питания предусмотрено за передней панелью.

Корпус SilverStone SUGO 14 можно использовать в двух положениях. Панель ввода включает в себя USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 и аудиоразъем. Стоимость корпуса SilverStone SUGO 14 не объявлена.