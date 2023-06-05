SilverStone представила компактный корпус Sugo 17…

Современные видеокарты от AMD и NVIDIA в последних поколениях значительно увеличили свои габариты, и поэтому возможность установки четырёхслотовых видеокарт в корпусе Sugo 17 от SilverStone будет очень приветствоваться заядлыми геймерами, которые по какой-то причине не желают собирать систему в огромном корпусе. На фотографиях корпус SilverStone Sugo 17, сделанных на выставке Computex 2023 западными журналистами, можно заметить, что компания установила одну из самых новых и мощных видеокарт RTX 4090, демонстрируя тем самым, что она вполне помещается в корпусе с избытком свободного места. Ещё одной важной деталью на фотографиях является наличие вентиляторов, установленных в корпусе. SilverStone утверждает, что Sugo 17 способен вместить радиаторы размером 360 мм сверху и сбоку, а также шесть вентиляторов размером 120 мм.