SilverStone представила компактный корпус Sugo 17

Компания SilverStone официально представила на выставке Computex 2023 свой новый флагманский корпус SFF (Small Form Factor) из популярной серии Sugo. Стоит отметить, что топовая модель Sugo 17 обладает внушительным объёмом в 23,5 литра, превышающим стандартные 23 литра, установленные самой компанией в качестве определения SFF. Однако, для тех, кто не против излишка в половину литры, Sugo 17 предлагает множество преимуществ, особенно в отношении возможности установки самых мощных компонентов, доступных в 2023 году. Одной из главных особенностей нового Sugo 17 является поддержка топовых графических процессоров нового поколения.

Современные видеокарты от AMD и NVIDIA в последних поколениях значительно увеличили свои габариты, и поэтому возможность установки четырёхслотовых видеокарт в корпусе Sugo 17 от SilverStone будет очень приветствоваться заядлыми геймерами, которые по какой-то причине не желают собирать систему в огромном корпусе. На фотографиях корпус SilverStone Sugo 17, сделанных на выставке Computex 2023 западными журналистами, можно заметить, что компания установила одну из самых новых и мощных видеокарт RTX 4090, демонстрируя тем самым, что она вполне помещается в корпусе с избытком свободного места. Ещё одной важной деталью на фотографиях является наличие вентиляторов, установленных в корпусе. SilverStone утверждает, что Sugo 17 способен вместить радиаторы размером 360 мм сверху и сбоку, а также шесть вентиляторов размером 120 мм.