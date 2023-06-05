SilverStone представила компактный корпус Sugo 17

Компания SilverStone официально представила на выставке Computex 2023 свой новый флагманский корпус SFF (Small Form Factor) из популярной серии Sugo. Стоит отметить, что топовая модель Sugo 17 обладает внушительным объёмом в 23,5 литра, превышающим стандартные 23 литра, установленные самой компанией в качестве определения SFF. Однако, для тех, кто не против излишка в половину литры, Sugo 17 предлагает множество преимуществ, особенно в отношении возможности установки самых мощных компонентов, доступных в 2023 году. Одной из главных особенностей нового Sugo 17 является поддержка топовых графических процессоров нового поколения.

Современные видеокарты от AMD и NVIDIA в последних поколениях значительно увеличили свои габариты, и поэтому возможность установки четырёхслотовых видеокарт в корпусе Sugo 17 от SilverStone будет очень приветствоваться заядлыми геймерами, которые по какой-то причине не желают собирать систему в огромном корпусе. На фотографиях корпус SilverStone Sugo 17, сделанных на выставке Computex 2023 западными журналистами, можно заметить, что компания установила одну из самых новых и мощных видеокарт RTX 4090, демонстрируя тем самым, что она вполне помещается в корпусе с избытком свободного места. Ещё одной важной деталью на фотографиях является наличие вентиляторов, установленных в корпусе. SilverStone утверждает, что Sugo 17 способен вместить радиаторы размером 360 мм сверху и сбоку, а также шесть вентиляторов размером 120 мм.
Cooler Master представила корпус NCore 100 Max…
Если вы ищете компактный корпус для ПК, который выглядит стильно, но не слишком ярко, то новый корпус NCo…
Пол-литровый мини-ПК Beelink EQ12 оценен в $240…
Компания Beelink дала старт продажам компактного ПК EQ12, который получил корпус с размерами 124:113:38 м…
Представлен мини-ПК Beelink GTR7 Series…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью GTR7 Series, которая позиционируется произво…
Обзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сбор…
Сегодня у нас в центре внимания будет новая линейка корпусов Ceres 500 от компании Thermaltake. На момент…
Мини-ПК Lenovo Xiaoxin Desktop PC оценен в $370 …
Компания Lenovo представила компактный ПК Xiaoxin Desktop PC, цена которого составляет всего 370 долларов…
Мини-ПК ASUS Chromebox 5 получил беспроводную зарядку …
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью Chromebox 5 (CN67), которая изначально была пок…
Обзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под …
Изучаемый сегодня корпус LIAN LI LANCOOL 205M Mesh выполнен в черном и белом вариантах исполнения. Поддер…
SilverStone представила компактный корпус Sugo 17…
Компания SilverStone официально представила на выставке Computex 2023 свой новый флагманский корпус SFF (…
Обзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станцииОбзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станции
Обзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентовОбзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентов
Обзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сборокОбзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сборок
Обзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнениемОбзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнением
Обзор Lian Li O11 Air MINI (G99.O11AMX.R0). Компактный корпус под мощный игровой ПКОбзор Lian Li O11 Air MINI (G99.O11AMX.R0). Компактный корпус под мощный игровой ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor