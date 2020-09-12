SilverStone представила корпус Precision PS15 PRO

Компания SilverStone представила корпус Precision PS15 PRO. Корпус выполнен в Micro-ATX форм-факторе, в нем реализована передняя MESH-панель для улучшенного воздушного потока, боковая панель из закаленного стекла.

Корпус обеспечивает широкие возможности для комплектующих. В нем можно разместить видеокарту длиной до 314 мм, высота башенного кулера ограничена 154 мм. Из минусов стоит отметить отсутствие кожуха блока питания.

В Precision PS15 PRO реализовано место для одного 3,5 мм диска, а также есть два крепления для 2,5 мм. На переднюю панель можно закрепить два 140 мм или два 120 мм вентилятора. На верхней панели находится съемный пылевой фильтр. В комплект поставки входит 4-канальный модуль контроллера ARGB. Панель ввода предлагает два порта USB 3.0, кнопку питания и 3,5 мм аудиоразъем для микрофона и наушников.

Компания не раскрыла стоимость корпуса.
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