SilverStone представила корпус Vital 4 с встроенным Intel NUC Extreme

SilverStone Vital 4 представляет собой компактный корпус с встроенным Intel NUC Extreme. Откидная верхняя панель обеспечивает легкий доступ к внутренним компонентам.

Корпус выполнен из стали. Он поддерживает видеокарты длиной до 321 мм, оснащен встроенной антенной для Intel Wi-Fi 6 и поддержкой Bluetooth 5.0. Vital 4 имеет два пылевых фильтра на боковых панелях. Корпус оснащен двумя 120 мм вентиляторами для лучшего воздушного потока и отвода тепла.

Панель ввода включает два порта USB 3.1 Gen 2, аудиоразъем для микрофона и наушников, а также есть устройство чтения карт SD/Micro SD. По умолчанию в SilverStone Vital 4 установлен блок питания мощностью 700 Вт 80 PLUS Gold SFX.

Стоимость корпуса Vital 4 производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы SilverStone Vital 4
Представлен корпус Akasa Cypher QX для I...
Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов моделью Cypher QX, которая ориентирована на создания компак...
Представлен ПК-корпус Xigmatek Venom II ...
Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Venom II GLS, который предназначен для создания игровой...
Представлен крошечный ПК ECS Liva Q3 Plu...
Компания ECS представила миниатюрный ПК Liva Q3 Plus, размеры которого равны 74:74:52,1 мм, а масса – 359...
Представлен компактный ПК ASRock DeskMin...
Компания ASRock пополнила ассортимент мощных десктопов моделью DeskMini Max, которая получила корпус объё...
Raijintek представила корпус PAEAN MINI...
Raijintek представила стильный корпус PAEAN MINI для игровых систем Mini-ITX. ...
Seasonic анонсировала новые корпуса и бл...
Компания Seasonic проводит собственное онлайн мероприятие под названием Seasonic Virtual Online, на котор...
Корпус InWin 309 Gaming Edition получил ...
Компания InWin пополнила ассортимент ПК-корпусов необычной моделью 309 Gaming Edition, которая получила п...
ПК-корпус NZXT CRFT 08 H510 Valhalla оце...
Компания NZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla, который выполнен в стиле игры Assassin's Creed Va...
Обзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПКОбзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПК
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкойОбзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкой
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor