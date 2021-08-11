SilverStone представила корпус Vital 4 с встроенным Intel NUC Extreme

SilverStone Vital 4 представляет собой компактный корпус с встроенным Intel NUC Extreme. Откидная верхняя панель обеспечивает легкий доступ к внутренним компонентам.

Корпус выполнен из стали. Он поддерживает видеокарты длиной до 321 мм, оснащен встроенной антенной для Intel Wi-Fi 6 и поддержкой Bluetooth 5.0. Vital 4 имеет два пылевых фильтра на боковых панелях. Корпус оснащен двумя 120 мм вентиляторами для лучшего воздушного потока и отвода тепла.

Панель ввода включает два порта USB 3.1 Gen 2, аудиоразъем для микрофона и наушников, а также есть устройство чтения карт SD/Micro SD. По умолчанию в SilverStone Vital 4 установлен блок питания мощностью 700 Вт 80 PLUS Gold SFX.

Стоимость корпуса Vital 4 производитель не раскрывает.