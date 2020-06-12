SilverStone разработала корпус для домашнего сервера CS330

Корпус SilverStone CS330 разрабатывался для пользователей, кому необходимо большое количество отсеков для накопителей.

Корпус CS330 имеет съемный лоток для материнской платы и съемную верхнюю панель для упрощения сборки системы. Поддержка материнских плат от micro-ATX до mini-ITX. Корпус предлагает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарту до 336 мм.

SilverStone CS330 имеет в общей сложности семь 3,5 дюймовых монтажным мест для HDD дисков, еще три 3,5 дюймовых диска можно установить на переднюю панель с возможностью "горячей замены".

Сколько будет стоить корпус и когда он появится, SilverStone не сообщает.
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