SilverStone выпускает корпус HTPC - GD11 с поддержкой радиатора на 240 мм

Компания SilverStone расширяет ассортимент корпусов серии Grandia выпустив корпус HTPC - GD11 с поддержкой радиатора на 240 мм.

SilverStone GD11 выполнен в виде компактного корпуса HTPC, расположенного горизонтально. Новинка поддерживает материнские платы: SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX форм-фактора. Также заявлена совместимость видеокарт длиной до 340 мм, кулеров высотой до 146 мм.

Размеры корпуса следующие: 440 мм (Ш) x 176 мм (В) x 399 мм (Г), 30,9 л. GD11 оснащен портом USB-C на передней панели ввода-вывода, двумя портами USB 3.0 и кнопками питания и перезагрузки. Пылевые фильтры предотвращают попадания в корпус пыли.

Рекомендованная розничная цена SilverStone GD11 составляет 179,99 долларов.
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