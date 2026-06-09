Siri AI появится далеко не на всех устройствах Apple

Вчера компания Apple представила на мероприятии WWDC 2026 новые функции Apple Intelligence вместе с обновлённым голосовым помощником Siri AI, однако часть возможностей, включая самые продвинутые модели ИИ, которые работают локально на устройстве, будет доступна только на ограниченном наборе устройств. В официальном пресс-релизе Apple подтвердила, что для работы самой мощной локальной ИИ-модели требуется не менее 12 ГБ объединённой памяти. Именно эта модель отвечает за ряд новых функций Apple Intelligence, включая более выразительные голоса Siri и прочие нововведения, которые так понравились пользователям. Вот только 12 ГБ ОЗУ есть далеко не у всех устройств производителя.

На стороне iPhone поддержка ограничена моделями iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, которые оснащены 12 ГБ объединённой памяти. Стандартный iPhone 17 с 8 ГБ оперативной памяти этим требованиям не соответствует, поэтому доступ к расширенным функциям Apple Intelligence для него закрыт — многих юзеров это сильно огорчит, скорее всего. Для iPad новые ИИ-возможности будут доступны на устройствах с чипом M4 и новее при условии наличия не менее 12 ГБ объединённой памяти. На Mac же поддержка распространяется на компьютеры с процессорами M3 и новее и минимум 12 ГБ оперативной памяти. Также Apple Vision Pro с чипом M5 будет поддерживать эти расширенные функции искусственного интеллекта, но это дорогущее устройство за 3500 долларов — было бы странно, если бы оно не получило ИИ-функции.
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