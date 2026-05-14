Складные флагманы Samsung получат Gemini Intelligence

Вчера компания Google официально представила Gemini Intelligence — набор функций, который, по заявлению компании, должен появиться на устройствах Galaxy S26 и Pixel 10 уже «этим летом». Однако инсайдер из Южной Кореи утверждает, что Gemini Intelligence сначала дебютирует на будущих Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также, вероятно, на Samsung Wide Fold, если его представят одновременно с этими моделями. После этого, как ожидается, функция уже появится на линейках S26 и Pixel 10. Такой шаг не выглядит неожиданным, учитывая, насколько тесным стало сотрудничество Samsung и Google в последние годы. Google регулярно запускает новые программные функции сначала на устройствах Samsung, а затем спустя несколько дней переносит их на Pixel-смартфоны.

В конечном итоге такие функции распространяются по всей экосистеме Android, так что они не останутся эксклюзивом только для Samsung и Google. Однако временная эксклюзивность позволяет Samsung использовать это в маркетинге, создавая ощущение, что новые функции доступны только на свежих устройствах, что помогает стимулировать продажи. Сейчас известно, что платформа Gemini Intelligence станет частью прошивки One UI 9, которую Samsung уже начала тестировать. Платформа дебютирует на новых складных устройствах, а их анонс, по слухам, запланирован на июль. С другой стороны, стоит понимать, что некоторые ИИ-инструменты будут доступны далеко не сразу. Их будут развёртывать достаточно постепенно.