Складной Samsung Galaxy Z Fold 7 показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines опубликовало изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7, официальная презентация которого ожидается 9 июля на мероприятии Samsung Unpacked. На рендерах аппарат показан в расцветках Blue Shadow и Jet Black. По данным источника, корпус устройства разложенном имеет толщину от 3,9 мм до 4,5 мм, а масса – 215 граммов. То есть, новое поколение станет на 24 грамма легче предшественника и даже на 14 граммов легче самого тонкого складного смартфона на рынке OPPO Find N5. Также новинке приписывают увеличенный до 6,5-дюйма внешний дисплей в сравнении с 6,3 дюймами у Galaxy Z Fold 6. Наконец, внутренний экран увеличится до 8,2 дюйма, что станет рекордом для складных моделей.

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