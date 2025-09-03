Складной iPad могут выпустить лишь в 2028 году

Apple по-прежнему лидирует на мировом рынке планшетов, однако этот сегмент уже несколько лет остаётся стагнирующим. Пользователи редко обновляют планшеты так же часто, как смартфоны, предпочитая использовать их в роли вторичных устройств. При этом дорогие «премиальные» версии остаются малодоступными, особенно когда выбор стоит между покупкой iPad или iPhone. Именно поэтому аналитики прогнозируют, что первый складной iPad появится не раньше 2028 года — и даже тогда спрос на него будет весьма ограниченным. Главная проблема — использование ультратонкого стекла, которое существенно повышает себестоимость и вынуждает компанию закладывать ещё более высокую цену. На этом фоне гораздо более логично выглядит выход складного iPhone, способного принести куда больший объём продаж.

Прогноз поставок складного планшета, по информации инсайдеров, тоже скромный — всего 500 тысяч устройств в 2028 году. Для сравнения, складной iPhone, который может выйти уже в следующем году, оценивается в 8–10 миллионов проданных экземпляров. Финансовая выгода здесь очевидна — Apple выгоднее вложиться в iPhone, чем пытаться массово продвигать складной планшет. Тем не менее у компании есть ещё время, чтобы найти способы удешевить производство. Если же этого не удастся добиться, запуск складного iPad в 2028 году может вовсе не состояться. Особенно на фоне того, что при наличии складного iPhone необходимость в планшете в целом отпадёт по совершенно понятным причинам.
