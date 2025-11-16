Складной iPhone Fold получит ёмкий аккумулятор

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о первом складном смартфоне компании Apple, релиз которого ожидается уже в следующем году. Утверждается, что сейчас купертиновцы тестируют прототипы iPhone Fold с аккумуляторами ёмкостью от 5400 до 5800 мАч. Не исключается, что производитель выберет и более ёмкую батарею. Так или иначе, это будет iPhone c самой ёмкой АКБ в истории. Напомним, что недавно Apple почти полностью остановила производство тонкого iPhone Air на заводах своего самого крупного подрядчика – Foxconn. Активной осталась только одна сборочная линия. И это спустя всего два месяца после выхода. Теперь главный вопрос, увидит ли свет второе поколение смартфона.

Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
