Складной iPhone Fold получит ёмкий аккумулятор

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о первом складном смартфоне компании Apple, релиз которого ожидается уже в следующем году. Утверждается, что сейчас купертиновцы тестируют прототипы iPhone Fold с аккумуляторами ёмкостью от 5400 до 5800 мАч. Не исключается, что производитель выберет и более ёмкую батарею. Так или иначе, это будет iPhone c самой ёмкой АКБ в истории. Напомним, что недавно Apple почти полностью остановила производство тонкого iPhone Air на заводах своего самого крупного подрядчика – Foxconn. Активной осталась только одна сборочная линия. И это спустя всего два месяца после выхода. Теперь главный вопрос, увидит ли свет второе поколение смартфона.