Складной iPhone будут продавать за 2300 долларов

Вероятно, ни для кого не станет удивлением тот факт, что первый складной iPhone от Apple будет стоить очень дорого. Это вполне ожидаемо, учитывая, что складные устройства традиционно значительно дороже обычных смартфонов, а Apple никогда не славилась доступными ценами даже на базовые модели с традиционным дисплеем. Так что, в общем-то, это не должно удивлять. Аналитик Тим Лонг оценивает стоимость складного iPhone в США в районе 2300 долларов, что почти в два раза дороже iPhone 16 Pro Max, цена которого начинается с 1199 долларов. Эта цифра была озвучена после поездки Лонга и его команды в Азию, где они встретились с поставщиками.

По их данным, запуск устройства, скорее всего, состоится в конце 2026 — начале 2027 года. Лонг считает, что такая высокая цена ограничит объём продаж, что вполне логично, но так как это первая итерация, то ничего страшного — компания просто проверит реакцию рынка. Ранее в этом месяце известный аналитик Мин-Чи Куо предсказывал цену складного iPhone в пределах от 2000 до 2500 долларов, так что теперь мы имеем более точный ориентир. Куо также сообщил, что устройство будет оснащено складным экраном размером 7,8 дюйма, внешним экраном на 5,5 дюйма, двумя тыльными камерами, кнопкой питания с сенсором отпечатков пальцев Touch ID и батареей с высокой плотностью хранения энергии. Ожидается, что в разложенном виде устройство будет иметь толщину около 4,5 мм, а в сложенном — от 9 до 9,5 мм. Корпус будет выполнен из титана, а шарнир изготовят из нержавеющей стали.
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