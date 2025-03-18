Складной iPhone будут продавать за 2300 долларов

По их данным, запуск устройства, скорее всего, состоится в конце 2026 — начале 2027 года. Лонг считает, что такая высокая цена ограничит объём продаж, что вполне логично, но так как это первая итерация, то ничего страшного — компания просто проверит реакцию рынка. Ранее в этом месяце известный аналитик Мин-Чи Куо предсказывал цену складного iPhone в пределах от 2000 до 2500 долларов, так что теперь мы имеем более точный ориентир. Куо также сообщил, что устройство будет оснащено складным экраном размером 7,8 дюйма, внешним экраном на 5,5 дюйма, двумя тыльными камерами, кнопкой питания с сенсором отпечатков пальцев Touch ID и батареей с высокой плотностью хранения энергии. Ожидается, что в разложенном виде устройство будет иметь толщину около 4,5 мм, а в сложенном — от 9 до 9,5 мм. Корпус будет выполнен из титана, а шарнир изготовят из нержавеющей стали.