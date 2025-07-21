Складной iPhone получит батарею на 5500 мАч

Аналитики мобильного рынка уже представили предварительные характеристики будущего складного iPhone, однако в списке не была указана ёмкость аккумулятора — это вполне ожидаемо, учитывая, что Apple традиционно отстаёт от конкурентов в этом аспекте, полагаясь в основном на оптимизацию программной части. Поэтому многие предположили, что в складной модели батарея также будет уступать по объёму конкурентам. Однако последние слухи говорят об обратном — Apple готовит самый крупный аккумулятор в истории iPhone, причём он может даже превзойти тот, что будет установлен в iPhone 17 Pro Max. Поскольку складной iPhone будет иметь основной и внешний дисплеи, энергопотребление устройства неизбежно возрастёт, что и требует увеличения ёмкости батареи.

По данным инсайдера, ёмкость аккумулятора может составить от 5000 до 5500 мАч. Ходят слухи, что Apple также рассматривает использование кремний-карбоновой технологии для увеличения плотности батареи без утолщения корпуса, однако маловероятно, что такая технология появится уже в первом поколении складного iPhone. Что касается цены, то сообщается, что базовая модель обойдётся примерно в 2090 долларов. Так что тем, кто захочет опробовать вершину инженерной мысли от Apple, придётся отдать за это немалые деньги. Релиз складного iPhone ожидается во второй половине 2026 года, но компания вполне может отложить релиз, если ситуация с готовностью комплектующих окажется неудовлетворительной.
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