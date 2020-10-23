Складной ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold представлен в Китае

После запуска ThinkPad X1 Fold на мировые рынки компания представила первый в мире складной ПК в своей стране в Китае.

Ноутбук поставляется в двух вариантах - WiFi и 5G. Версия с Wi-Fi стоит 3295 долларов, а версия с 5G - 3595 долларов. Клавиатура Lenovo Fold Mini и аксессуары для стилуса Lenovo Mod Pen входят в комплект обеих моделей.

Lenovo ThinkPad X1 Fold оснащен 13,3-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением 2048 x 1536 пикселей с максимальной яркостью 300 нит и поддержкой ввода стилусом. За производительность отвечает процессор Intel Core i5-L16G7 с тактовой частотой 1,4 ГГц и максимальной турбо-частотой 3 ГГц. Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LDDR4 4267 МГц и SSD на 512 ГБ.

Lenovo ThinkPad X1 Fold оснащен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и парой портов USB Type-C, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. За питание ноутбука отвечает аккумулятор ёмкостью 50 Втч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.
Комментарии и отзывы Lenovo ThinkPad X1 Fold
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