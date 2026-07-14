Складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold показали на рендере

Сетевой инсайдер Mystic Leaks опубликовал качественное изображения складного смартфона Google Pixel 11 Pro Fold, релиз которого ожидается 11 августа вместе с остальными флагманами серии Google Pixel 11. Отметим серо-зеленую расцветку корпуса и измененный блок тыльной камеры с тремя модулями и светодиодной вспышкой.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Google Pixel 10 Pro Fold оснащается 8-дюймовым гибким дисплеем OLED LTPO с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 6,4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1080:2364 точки, той же частотой обновления и яркостью, фирменным 3-нанометровым процессором Tensor G5, чипом безопасности Titan M2, 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, корпусом из многослойной стали, крышкой из алюминиевого сплава и тыльной панелью из матового стекла с шелковистой текстурой, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп (OIS), 10,5-Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 5015 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 23 Вт и 15 Вт, а также корпусом толщиной 10,8 мм в сложенном и 5,2 мм в разложенном состояниях.