Складной смартфон Google Pixel Fold 2 получит 16 ГБ ОЗУ

Профильное издание Android Authority поделилось подробностями о втором поколении складного смартфона Google Pixel Fold. Утверждается, что Pixel Fold 2 будет представлен осенью этого года вместе с флагманом Pixel 9. Смартфон оснастят фирменной однокристальной Tensor G4, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0. Другие характеристики пока не приводятся.

Напомним, что оригинальный Google Pixel Fold характеризуется фирменной платформой Tensor G2, 7,6-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2208:1840 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1550 кд/м2, 5,8-дюймовым 120-Гц внешним OLED-дисплеем с разрешением 2092:1080 пикселей, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флэш-памяти, основной камерой c модулями разрешением 48 Мп, 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (5-кратный оптический зум), внешней и внутренней селфи-камерами на 9,5 Мп и 8 Мп соответственно, батареей ёмкостью 4821 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и поддержкой беспроводной зарядки.