Складной смартфон Google Pixel Fold оценен в 1800 долларов

Компания Google пополнила ассортимент складных смартфонов своей первой моделью Pixel Fold, которая обойдется во внушительные 1800 долларов. Новинку оснастили фирменной однокристальной системой Tensor G2, 7,6-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2208:1840 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1550 кд/м2, 5,8-дюймовым 120-Гц внешним OLED-дисплеем с разрешением 2092:1080 пикселей, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флэш-памяти, основной камерой c модулями разрешением 48 Мп, 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (5-кратный оптический зум), внешней и внутренней селфи-камерами на 9,5 Мп и 8 Мп соответственно, разъемом USB-C 3.2, поддержкой eSIM, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модулем NFC, батареей ёмкостью 4821 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт, поддержкой беспроводной зарядки, размерами 139,7:158,7:5,8 мм в разложенном и 79,5:12,1 мм в сложенном состояниях, а также массой 283 грамма.

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