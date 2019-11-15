Складной смартфон Huawei Mate X 5G раскупили за секунды

Сегодня на рынок поступил недешевый флагман Huawei Mate X 5G, который раскупили за секунды. Можно сказать, что новинка повторила успех своего складного конкурента Samsung Galaxy Fold.

Разумеется, партия была небольшая, ведь смартфон за $2420 может позволить далеко не каждый. Старт второй партии намечен на 22 ноября. Напомним, что смартфон Huawei Mate X 5G получил достаточно старый восьмиядерный процессор Kirin 980, дополненный модемом Balong 5000. Улучшенная версия смартфона на однокристальной платформе Kirin 990 5G появится в первой половине следующего года и будет называться Mate Xs.