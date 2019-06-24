Складной смартфон Huawei Mate X выйдет не позже сентября

Компания Huawei, которая недавно объявила о переносе выхода своего первого складного смартфона Mate X, определилась со временем его перезапуска — это случится не позже сентября.

Напомним, Huawei Mate X должен был выйти еще в июне, но недавно его выход перенесли. После истории с конкурентом Samsung Galaxy Fold, у которого после нескольких дней пользования начали выходить из строя дисплеи, компания решила еще раз все перепроверить и провести дополнительные тесты, чтобы убедиться в надежности конструкции и нормальной работе устройства. Теперь глава западноевропейского подразделения Huawei Винцент Панг (Vincent Pang) говорит, что крайний срок перезапуска смартфона — сентябрь, но выйти новинка может и раньше. Отдельно Панг акцентировал внимание на том, что Huawei Mate X прошел тщательную проверку, поэтому судьбу Galaxy Fold повторить не должен.

Все-таки с Android Кроме того, представитель компании заявил, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android. Дело в том, что он дебютировал еще в феврале, и соответственно прошел необходимую сертификацию еще задолго до санкций США.