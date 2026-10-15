Складной смартфон Huawei Mate X8 получит две 50-Мп камеры

Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о складном смартфоне Huawei Mate X8, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,5-дюймового внешнего экрана, 8,15-дюймового внутреннего экрана с защитным сверхтонким стеклом, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик SC595 оптического размера 1/1,28 дюйма, переменная диафрагма и цветовой фильтр RYYB) и 50 Мп (перископический телеобъектив), батареи ёмкостью более 6000 мАч и нового флагманского процессора.

Напомним, что предыдущее поколение в лице HUAWEI Mate X7 имеет в своем оснащении фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 6,49-дюймовый внешний OLED-экран с разрешением 2416:2210 пикселей, яркостью до 3000 нит и частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, складной 8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2444:1080 пикселей, яркостью 2500 нит и кадровой частотой LTPO 2.0 1–120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (10-ступенчатая переменная диафрагма и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), две 8-Мп фронтальные камеры, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, а также защиту от воды и пыли (IP58 и IP59).
Samsung не решила проблему красного экрана в Galaxy S26 Ult…
Компания Samsung выпустила программное обновление, призванное устранить красноватый оттенок дисплея у нек…
Складной смартфон Xiaomi 18 Fold оценили в 1640 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент складных смартфонов флагманской моделью Xiaomi 18 Fold, которая баз…
OPPO Find X10 получит батарею на 8000 мАч …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне OPPO Fi…
HONOR Magic9 Lite+ готов к выходу …
В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне HONOR Magic 9 Lite+, который должен присоеди…
HONOR Magic 9 получит 100-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне HONOR Magic 9, который будет…
Realme 16x 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 270 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 16x 5G, в основу которой легла 6-нанометр…
iQOO выпустила смартфон Z11 Lite…
Сегодня компания iQOO официально представила смартфон Z11 Lite — и ещё до анонса компания раскрыла практи…
RedMagic 12 Pro+ побил рекорд в Geekbench 7…
Смартфон RedMagic 12 Pro+ появился в базе Geekbench 7, где продемонстрировал, вероятно, самые высокие рез…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor