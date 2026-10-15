Складной смартфон Huawei Mate X8 получит две 50-Мп камеры

Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о складном смартфоне Huawei Mate X8, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,5-дюймового внешнего экрана, 8,15-дюймового внутреннего экрана с защитным сверхтонким стеклом, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик SC595 оптического размера 1/1,28 дюйма, переменная диафрагма и цветовой фильтр RYYB) и 50 Мп (перископический телеобъектив), батареи ёмкостью более 6000 мАч и нового флагманского процессора.

Напомним, что предыдущее поколение в лице HUAWEI Mate X7 имеет в своем оснащении фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 6,49-дюймовый внешний OLED-экран с разрешением 2416:2210 пикселей, яркостью до 3000 нит и частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, складной 8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2444:1080 пикселей, яркостью 2500 нит и кадровой частотой LTPO 2.0 1–120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (10-ступенчатая переменная диафрагма и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), две 8-Мп фронтальные камеры, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, а также защиту от воды и пыли (IP58 и IP59).