Складной смартфон Huawei Mate XT 2 появился в продаже

Компания HUAWEI выпустила в китайскую продажу складывающийся втрое смартфон Mate XT, который стоит эквивалент 2980, 3280 и 3575 долларов за конфигурации с 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.

Напомним, что новинка получила новую G-образную складную конструкцию, корпус толщиной в сложенном виде до 12,3 мм, а в разложенном – всего 3,5 мм, защиту от воды и пыли по стандартам IP58 и IP59, 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 2442:1140 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, 10,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2232:3184 пикселя, адаптивной кадровой частотой от 1 до 90 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц и соотношением сторон 12,8:9 в разложенном видео, фирменную однокристальную систему Kirin 9050 Pro, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор RYYB оптического размера 1/1,28 дюйма с системой LOFIC, оптической стабилизацией и диафрагмой от f/1.49 до f/4.0, 50 Мп (перископический телеобъектив с OIS и 3,5-кратным оптическим зумом) и 40 Мп (сверхширик), две 8-Мп фронтальные камеры, аккумулятор ёмкостью 5600 мАч, а также поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно.