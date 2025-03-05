Складной смартфон Nubia Flip 2 оценили в 700 евро

Компания ZTE представила глобальную версию компактного складного смартфона Nubia Flip 2, который вышел в Японии в начале года. Международный вариант получил не только изменения технических параметров, но и дизайна. Новинку оснастили 6,9-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с разрешением 2790:1188 точек, прямоугольным (в Японии он круглый) 3-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 422:682 точки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7300X с максимальной частотой 2,5 ГГц, батареей ёмкостью 4300 мАч, предустановленной ОС Android 14, боковым дактилоскопическим сенсором, модемом 5G, модулем NFC, защитой от влаги по стандарту IPX2 и пыли по IP4X. Цена смартфона составляет 700 евро.