Складной смартфон Nubia Flip 5G засветился в базе GSMA

В базе IMEI обнаружилось устройство бренда Nubia c каталожным обозначением NX724J. По данным источников, это первый складной смартфон компании ZTE. Никаких подробностей об устройстве пока нет, но можно предположить, что аппарат оснастят подэкранной селфи-камерой, как в новеньком Nubia Z60 Ultra.

Последний, кстати, оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX800 с 35-мм оптикой и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм объектив с OIS), аккумулятором 6000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли (степень IP68), рамкой из аэрокосмического металлического сплава и фирменной оболочкой MyOS 14 на базе операционной системы Android 14.