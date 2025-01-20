Складной смартфон OPPO Find N5 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона OPPO Find N5, который еще не был представлена официально. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометировой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15.

Ранее производитель заявил, что Find N5 станет самым тонким складным смартфоном на рынке. Сейчас рекорд удерживает Honor Magic V3 с толщиной 9,2 мм. Устройству также приписывают 6,85-дюймовый внешний LTPO-экран с разрешением 1,5K, поддержку беспроводной зарядки, камеру с 50-Мп перископным модулем, защиту от падений и защиту от воды в соответствии со степенью IPX8.