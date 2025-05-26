Складной смартфон OPPO Find N6 уже в разработке

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о складном смартфоне OPPO Find N6. Утверждается, что релиз устройства состоится в первом квартале следующего года. Он будет отличаться от текущего поколения более легким и тонким корпусом, новым дисплеем и новым флагманским процессором.

Напомним, что актуальный Find N5 имеет в своем оснащении 8,12-дюймовый AMOLED-экран с разрешением QXGA+, кадровой частотой LTPO 1-120 Гц, пиковой яркостью 2100 нит и поддержкой стилуса, внешний 6,62-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и яркостью 2450 нит, корпус толщиной в разложенном состоянии 4,21 мм и в сложенном 8,93 мм, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением), фронтальную камеру на 8 Мп, кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 5600 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, стереодинамики и защиту по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9.
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