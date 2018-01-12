Складной смартфон Samsung Galaxy X показали на CES 2018

Компания Samsung, в рамках выставки CES 2018, показала избранным партнерам экспериментальный складной смартфон, сообщает корейское издание Korea Herald. По словам источника, Samsung Display начнет производство 7,3-дюймовой складной панели в конце 2018 года. Отмечается, что на брифинге Samsung показала смартфоны, дисплей которых складывается как внутрь, так и наружу. Когда дисплей внутри, место сгиба перегибается сильнее, однако в первом поколении складного смартфона будет использована именно эта конструкция. Второй вариант найдет свое применение во втором поколении условного Galaxy X.