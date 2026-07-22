Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 оценили в 1300 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Flip8, которая основана на фирменной 2-нанометровой однокристальной системе Exynos 2600 с тактовой частотой до 3,9 ГГц и графикой Xclipse 960. Новинка также оснащается 6,9-дюймовым внутренним экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080:2520 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и технологией Vision Booster, 4,1-дюймовый внешний Super AMOLED-дисплей с разрешением 948:1048 точек и кадровой частотой 60 или 120 Гц, обновлённым интерфейсом FlexWindow, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 10 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, функцией Wireless PowerShare, защитой от воды согласно степени IP48, поддержкой 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, предустановленной ОС Android 17 с прошивкой One UI 9, корпусом толщиной 6,1 мм и 13,1 мм, а также массой 180 граммов. Смартфон обойдется в Европе в 1300 и 1500 евро соответственно.