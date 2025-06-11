Складной смартфон Vivo X Fold 5 получит защиту от воды

Компания Vivo опубликовала новый тизер складного смартфона Vivo X Fold 5, подтверждающий наличие защиты в соответствии со степенями IP5X, IPX9 и IPX9+. Это значит, что грядущая новинка не боится мелкой пыли, струй воды при температуре до 80 градусов Цельсия и множества складываний и раскладываний под водой на глубине до 1 метра.

Ранее сообщалось, что смартфон получит рекордно тонкий для складных моделей корпус, 8,03-дюймовый внутренний дисплей, 6,53-дюймовый внешний экран, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, а также 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.