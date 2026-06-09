Складной смартфон Vivo X Fold 6 показали на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал первые качественные фотографии складного смартфона Vivo X Fold 6, который будет представлен уже в этом месяце. Отметим скругленные углы корпуса и фирменный круглый блок основной камеры. Ранее сообщалось, что в состав камеры войдет 200-Мп главным модуль на крупном сенсоре, 50-Мп модуль с перископическим телеобъективом и 50-Мп сверхширокоугольный модуль. Также сообщается о флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500, увеличенной полезной площади экрана, боковом сканере отпечатков пальцев, аккумуляторе ёмкостью 7000 мАч, а также белой и зеленой расцветках корпуса.