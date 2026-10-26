Складной смартфон iPhone Duo не прошел тест на прочность

Блогер Зак Нельсон (канал JerryRigEverything) испытал на прочность складной смартфон iPhone Duo. Ютубер. Новинка прошла тест на устойчивость к царапинам, если брать в расчет только внешний экран. А вот внутренний гибкий дисплей поцарапался уже на втором уровне по шкале Мосса. Впрочем, о хрупкости внутреннего экрана было известно сразу после выхода. Куда интересней оказалось фирменное испытание на изгиб. К сожалению, титановая рамка не спасла устройство от сильного физического сдавливания – дисплей смартфона вышел из строя. Ранее в сети появились новость о том, что у одного из покупателей внутренний экран треснул через шесть часов после начала работы. Пользователю заменили смартфон в ближайшем Apple Store, но вскоре по всему миру стали появляться другие сообщения о поломках совершенно новых iPhone Duo. Напомним, что цена смартфона составляет 2000 долларов.

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