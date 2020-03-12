Складной смартфон второго поколения Huawei Mate Xs

Спустя год после дебюта первого складного смартфона Mate X, компания Huawei решила выпустить приемника Mate Xs. На первый взгляд новинка выглядит практически идентично оригиналу, экран, камеры и общий внешний вид практически не изменились.

Главным отличием является кнопка для складывания телефона в впечатляющий 8-дюймовый экран с разрешением 2480 x 2200 пикселей. Дисплей теперь имеет двухслойную структуру с дополнительной прочностью по сравнению со складной OLED-панелью - сэндвич из двух полимидных пленок с оптически прозрачным клеем между ними.

Сам шарнир также был модернизирован. Теперь получивший название «Крыло Сокола», количество деталей и компонентов внутри него теперь составляет 150. Для сравнения у оригинальной петли Mate X их около 100.

Внутри более быстрый 5G процессор Kirin 990 и аккумулятор емкостью 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки 55 Вт. Новое устройство оснащено основным шутером 40 МП f / 1.8, телеобъективом 8 МП f / 2.4 с OIS, сверхшироким датчиком 16 МП f / 2.2 и модулем ToF. Кстати, на Mate Xs нет фронтальных камер.

За работу будет отвечать собственная операционная система EMUI 10 основанной на версии Android 10 с открытым исходным кодом. К сожалению, Mate X не будут выпущены с какими-либо приложениями или службами Google из-за постоянного присутствия Huawei в списке организаций США. Новинка будет выпущена на мировых рынках в следующем месяце по ориентировочной цене 208 000 рублей.