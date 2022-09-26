Скоро появятся обзоры видеокарты Intel Arc A770

Компания Intel всего пару лет назад заявила о своём желании выйти на рынок дискретных видеокарт, но тогда мало кто думал, что у производителя на самом деле что-то выйдет. Нужно понимать, что многое сейчас завязано на драйверах, на различных технологиях и поддержке со стороны разработчиков видеоигр — просто создать видеокарту в вакууме и сделать ее успешной будет очень тяжело. Но вскоре оказалось, что у Intel есть все шансы на успех с первой же попытки — компания уже показала свои видеокарты в ряде анонсов, они выглядят достаточно привлекательно и точно могут конкурировать с потенциальными лидерами рынка. При этом нужно понимать, что пока что никто так и не добрался до флагманской модели Intel Arc A770, которая по производительности должна быть на уровне с NVIDIA RTX 3060.

Да, производитель заявляет, что на самом деле Intel Arc A770 мощнее RTX 3060, но здесь стоит понимать, что почти всегда обещания производителя немного расходятся с реальностью. Но гадать относительно производительности этой видеокарты вам долго не придется, так как компания Intel, если верить инсайдерам, уже на следующей неделе снимет эмбарго с обзоров видеокарты Intel Arc A770. Это значит, что журналисты, которые получили эту модель на обзор заранее, смогут официально рассказать о данном продукте и показать, насколько же видеокарта производительна в современных видеоиграх. Если всё получится, то Intel Arc A770 будет реальным конкурентам представителям среднего класса, а это, конечно, очень круто.