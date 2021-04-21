Скоро телевизоры OnePlus получат поддержку веб-камер

Некоторое время назад в сети появились новости о том, что OnePlus выпустит веб-камеру для своих смарт-телевизоров. Через пару недель появилась информация о прошивке, необходимой для поддержки этого аксессуара. Теперь инсайдеры поделились информацией о том, что прошивка для телевизора уже готова и в самом ближайшем будущем производитель должен представить аксессуар и выпустить апдейт для операционной системы своих умных телевизоров. Благодаря этому пользователи получат возможность общаться с другими пользователями по видеосвязи, чего нет у большинства телевизоров на рынке, так как они банально не поддерживают веб-камеры. Вопрос лишь в том, сколько такая камера будет стоить и выпустят ли драйвера для сторонних продуктов на рынке.