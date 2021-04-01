Skullcandy Dime порадуют 12 часами автономной работы

Буквально на прошлой неделе Skullcandy выпустила свои новые беспроводные наушники Indy ANC. А теперь американский аудиобренд выпустил в Азии еще один TWS-наушники под названием Skullcandy Dime. В отличие от предыдущей модели, эта относительно доступные наушники, ориентированные на тех, кто впервые покупает наушники такого формата. Также стоит отметить, что наушники Skullcandy Dime отличаются уникальным дизайном, а ещё наушники вместе с футляром компактнее обычного автомобильного брелока. Что касается цветов, покупатели могут выбрать между полностью черным вариантом, темно-синим, темно-зеленым или серым исполнением. Но отдельным преимуществом является автономность работы — наушники могут похвастаться 12 часами работы от батареи.