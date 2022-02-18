Skullcandy сотрудничает с Budweiser для выпуска четырех привлекательных наушников

Новейшие наушники Skullcandy отражают сочетание класса, красоты и функциональности, которые передают дух молодости. Беспроводные наушники являются результатом сотрудничества между Skullcandy и Budweiser, нацеленного на молодежь.

Эта лимитированная коллекция является самостоятельным проектом Skullcandy и Budweiser и включает в себя Skullcandy Crusher Evo, Skullcandy Indy Evo, Sesh Evo и Skullcandy Dime, обновленный дизайн с освежающей эстетической привлекательностью, отражающий уникальное партнерство между двумя компаниями.

Наушники Crusher Evo True Wireless обеспечивают до 40 часов воспроизведения и быструю зарядку. Crusher Evo имеет регулируемый сенсорный бас, а также могут персонализировать звук под ваш слух с помощью приложения Skullcandy.

Беспроводные наушники Indy Evo True Wireless имеют класс защиты IP55 от пота, воды и пыли. Он имеет общее время автономной работы 30 часов. Его настраиваемые режимы эквалайзера через приложение Skullcandy обеспечивают достойное звучание. Indy Evo также можно управлять с помощью сенсорных жестов.

Наушники Sesh Evo True Wireless очень похожи по характеристикам на Indy Evo, но имеют меньший размер. Они имеют класс защиты IP55 и обеспечивает до 24 часов работы без подзарядки.

Беспроводные наушники Dime True Wireless обеспечивают до 12 часов автономной работы. Dime True Wireless имеет шумоизолирующую посадку, класс защиты IPX4 и чехол для зарядки micro-USB с защелкивающейся крышкой и встроенным ремешком. Каждая из моделей имеет сногсшибательную черно-красную цветовую гамму с фирменным черепом Skullcandy, украшенным короной Budweiser.
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